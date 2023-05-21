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Gündem
AA 21.05.2023 14:49

Deprem bölgesindeki kurslardan 340 bin kişi yararlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı illerde vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak için açılan 24 bin 413 kurstan şimdiye kadar 340 bin vatandaşın yararlandığını açıkladı.

Deprem bölgesindeki kurslardan 340 bin kişi yararlandı

Bakan Özer, sosyal medya hesabından, afetin yaşandığı 10 ildeki halk eğitim merkezi binaları ile 93 hayat boyu öğrenme destek ve koordinasyon merkezinde yürütülen kurslara ilişkin paylaşımda bulundu.


Mahmut Özer paylaşımında, "Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın sosyalleşmesine imkan sağlamak, onları sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle desteklemek için 24 bin 413 kurs açarak 340 bin vatandaşımıza eğitim verilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer Deprem Eğitim
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