Deprem bölgesinde 49 bin 56 bağımsız bölüm yarın hak sahiplerine teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Azerbaycan hükümeti işbirliğiyle inşa edilen konutların bulunduğu Azerbaycan Mahallesi'nde yapılacak törende, tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtarları hak sahiplerine teslim edilecek.

"Birlikte Güçlü Yarınlara" temasıyla düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev katılacak.

Törende, AFAD'a canlı bağlantı yapılarak kura çekimi gerçekleştirilecek, Malatya, Adıyaman ve Hatay'daki anahtar teslimleri de eş zamanlı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Azerbaycan Mahallesi'nde inşa edilecek kültür merkezinin temel atma törenine canlı bağlantıyla katılacak.

En çok teslimat 22 bin 239 ile Hatay'da

Törende, yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek.

Buna göre, Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek.

Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 452 bin 983'e ulaşacak. En fazla teslimat, 153 bin 248 bağımsız bölümle Hatay'da gerçekleşecek. Bunu sırasıyla 79 bin 420 ile Malatya, 74 bin 187 ile Kahramanmaraş ve 43 bin 573 ile Adıyaman izleyecek.

Kura sonuçları e-Devlet ve AFAD sayfasından ilan edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yaptı. AFAD'ın açıklamasında depremden etkilenen illerde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, "Felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 250 bin 636 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilmiş olacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, AFAD YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

Ayrıca kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından da ilan edilecek.