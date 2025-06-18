Bayraktar: Fiyat artışlarını en az düzeyde yansıtacak şekilde destek programımızı sürdüreceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğal gaza zam gelip gelmeyeceğine dair soru üzerine Bayraktar, son birkaç yıldır doğal gazda dünya piyasalarındaki fiyat değişikliklerini yansıtmamak adına önemli bir destek programı uyguladıklarını, uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

"Fiyat artışlarını en az düzeyde yansıtacak destek programımızı devam ettireceğiz"

Konu hakkında Kabine Toplantısı sonrasındaki yaptığı değerlendirmenin, makro ölçekte hem dünyadaki hem de Türkiye'ye olası etkileri üzerine olduğunu anımsatan Bayraktar, "Zaten bütün ülkeleri etkileyecek şekilde petrol fiyatları yukarı gidiyor, petrolle beraber de ona paralel şekilde dünyada doğal gaz fiyatlarında da bir artış söz konusu olabilir" diye konuştu.

Fiyat artışlarına neden olan olayların kısa süre içerisinde durulmasını dileyen Bayraktar, "Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde o destek programımızı devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

Doğal gaz tedarikindeki arz güvenliğine değinen Bayraktar, "Doğal gaz tedarikimiz noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade ettim. İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz ama bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Petrol fiyatlarının artışı pompaya yansıyor"

Akaryakıtta olası zam sorusuna yanıt veren Bayraktar, Türkiye'de otomatik fiyatlandırma mekanizmasının olduğunu ve dünya fiyatlarına paralel olarak fiyat artışlarının otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıdığını aktardı. Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Burada iki değişken var: biri petrol değişkeni veya ürün olarak mazot veya bezin değişkeni. Burada, yukarı ya da aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Bir de dövizde bir hareketlilik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Şu anda gördüğümüz, ürün fiyatında bir artış yaşanıyor. Malumunuz ham petrol fiyatları yukarı gitti. Dolayısıyla bunun da fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek."

Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili soru üzerine ise Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda net ihracatçı olabilmesi için madenlerin ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, madenciliğin önemli bir istihdam alanı olduğunu, bu alanda 153 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Kanun teklifinde, izin süreçlerini basitleştirdiklerine ve maden alanlarının rehabilitasyonuyla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarına değinen Bayraktar, zeytin ağaçlarının taşınması ve yeni zeytin alanlarının açılmasıyla alakalı konuların da teklifte bulunduğunu aktardı.