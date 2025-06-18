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Gündem
AA 18.06.2025 13:42

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile İsrail ve İran arasındaki çatışmalar hakkında telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımaları ele alındı.

Bakan Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan iki ülke arasındaki çatışmalar ele alındı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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Hakan Fidan Irak İsrail-İran çatışması Ürdün
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