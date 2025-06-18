Dünya devinden Baykar'a övgü: Bizi seçtikleri için gururluyuz

Küresel savunma sanayiinde Türkiye adının bu denli geniş duyulmasında büyük emeği olan Baykar, yurt dışı ortaklıklarıyla daha güçlü bir geleceğe hazırlanıyor. Bu kapsamda farklı stratejiler geliştiren Baykar, sadece Avrupa'nın değil dünyanın da en büyük savunma firmalarından biri olan Leonardo ile geçtiğimiz aylarda ortaklık sözleşmesi imzalamıştı.

Leonardo Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Pontecorvo, Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen 50. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı’nda bu ortaklığı değerlendirdi ve TRT World’e özel açıklamalarda bulundu.

[Baykar ile Leonardo'nun ortaklığı sektördeki en önemli gelişmelerden biri olarak yorumlanıyor.]

“Baykar dünyanın kendi alanında en iyi şirketi”

Başkan Pontecorvo, “Baykar ile imzalanan ortak girişimden neler bekliyorsunuz?” sorusuna yanıt vermeden önce önemli bir parantez açıyor. Baykar’ın Avrupa’daki bir ortaklık için Leonardo’yu seçmesini ‘büyük bir gurur’ olarak niteliyor.

“Biz Baykar'ı seçtik ama Baykar da bizi bir ortak olarak seçtiği için çok gururluyuz. Müthiş bir şirket. Muhtemelen dünyanın en iyisi.” diyor Pontecorvo.

Paris’teki havacılık fuarında Baykar ile ortak kurdukları standa da dikkat çekiyor Pontecorvo. “Leonardo tarihinde ilk kez başka bir şirketle ortak standımız var. Ve o şirket de Baykar.” bilgisini paylaşıyor.

[[Uzmanlar, Avrupa ülkelerinde KIZILELMA benzeri bir platformun olmadığı görüşünde.]

“Birlikte olağanüstü bir ürün yapacağız”

Baykar ile ortaklıklarına dair beklentilerini somut örnekler üzerinden anlatıyor Leonardo Yönetim Kurulu Başkanı Pontecorvo. İnsansız sistemlerde dünyanın lider şirketi olmayı hedeflediklerinden bahsediyor ve şunları söylüyor:

“Birlikte olağanüstü bir ürün yapacağız. Bildiğiniz üzere bu gibi başarılar için yüksek teknolojiye ihtiyacınız var. Ve biz de bunun en ileri noktasında olacağız. Avrupa ve dünya pazarları için son derece ideal ve taleplere uygun bir ürünümüz olacak.

Bu süreçte başlangıç olarak Akıncı, TB3 ve TB2’nin yanı sıra kendi ürünümüz olan Mirach’ı da kullanacağız. Daha sonra bu ürünler gerek İtalya gerek Avrupa için sertifikalandırılacak. Ve sonra neler olacağını göreceğiz. Leonardo ve Baykar olarak iki çok dinamik şirketiniz.”

[Baykar ile Leonardo arasında savunma ve havacılık alanlarında kurulan stratejik ortaklık kapsamında imzalanan ortak girişim anlaşmasının töreni Paris'te imzalandı. Foto: AA]

“Avrupa’nın savunmasına önemli katkılar sağlayacağız”

Stefano Pontecorvo, az önce bahsettiği modeller üzerinden platformlarla işe başlayacaklarını ve sonra ekiplerin daha farklı yeniliklere yönelebileceğini vurguluyor.

Çok net bir planla yola çıktıklarını, diğer sektörlere de açık olduklarını dile getiriyor Pontecorvo ve “Baykar da bizim gibi teknolojiye, araştırma-geliştirmeye çok bağlı. Birlikte harika işler yapabiliriz. Ve bu işler, geri kaldığı bir alanda Avrupa savunmasına çok önemli katkılar sağlayacak.” diyerek sözlerini tamamlıyor.