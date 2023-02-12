Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki psikososyal hizmetlerine ilişkin bilgi verildi.

Deprem bölgesinde 2 bin 72, deprem bölgesi dışında 791 psikososyal personelinin hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bölgede psikososyal destek amaçlı 231 aracın bulunduğu, bunun dışında da 255 aracın hizmet verdiği ifade edildi.