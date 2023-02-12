Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 19:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT'nin kalbi deprem bölgesinde: Yardımlar Gaziantep'e ulaştı
TRT personeli de deprem bölgesindeki yaraları sarmak için seferber oldu. Gaziantep'e ulaşan yardımlar Kızılay görevlilerine teslim edildi.
TRT çalışanları da seferberliğe ortak oldu. Bebek mamasından elektriklikli ısıtıcıya, battaniyeden giysiye deprem bölgesinin öncelikli ihtiyaçları toplandı.
Ankara'dan yola çıkan tırların ardından İstanbul'da toplanan yardımlar da bölgeye gönderildi.
Gaziantep'e ulaşan yardımlar Kızılay yetkililerince indiriliyor ve Gaziantep'teki afet bölgelerine dağıtılıyor.
AFAD ve Türk Kızılay ile koordinasyon içinde olan TRT, bölgeye yardım göndermeye devam edecek.
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