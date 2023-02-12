TRT çalışanları da seferberliğe ortak oldu. Bebek mamasından elektriklikli ısıtıcıya, battaniyeden giysiye deprem bölgesinin öncelikli ihtiyaçları toplandı.

Ankara'dan yola çıkan tırların ardından İstanbul'da toplanan yardımlar da bölgeye gönderildi.

Gaziantep'e ulaşan yardımlar Kızılay yetkililerince indiriliyor ve Gaziantep'teki afet bölgelerine dağıtılıyor.

AFAD ve Türk Kızılay ile koordinasyon içinde olan TRT, bölgeye yardım göndermeye devam edecek.