Görülmemiş bir deprem felaketi. Tarif edilemez bir acı...

Türkiye bir kez daha kenetlenerek, yaşanan yıkımın üstesinden geliyor. Ülkenin dört bir yanındaki yürekler, ilk andan itibaren adeta bir olarak çarptı. Felaketin vurduğu bölgeye yardım dualarla birlikte aktı.

Şimdi de, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu başta olmak üzere Türkiye'nin sekiz ulusal televizyon kuruluşu, ortak yardım yayınına hazırlanıyor.

"Türkiye Tek Yürek" yayını 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20'de gerçekleşecek.

''Toplanan bağışlar AFAD ve Türk Kızılay'a aktarılıyor''

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Sobacı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Asrın felaketiyle tek yürek mücadele ettiğimiz bu zor günlerde, Türkiye'nin en çok izlenen sekiz TV kanalı yardım seferberliğine katkı için bir araya geliyor, toplanan bağışlar AFAD ve Türk Kızılay'a aktarılıyor.#TürkiyeTekYürek ortak yayını 15 Şubat Çarşamba 20.00'de TRT 1'de

Asrın felaketiyle tek yürek mücadele ettiğimiz bu zor günlerde, Türkiye'nin en çok izlenen sekiz TV kanalı yardım seferberliğine katkı için bir araya geliyor, toplanan bağışlar AFAD ve Türk Kızılay'a aktarılıyor.#TürkiyeTekYürek ortak yayını 15 Şubat Çarşamba 20.00'de TRT 1'de. pic.twitter.com/GgPOHuR3cu — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) February 11, 2023

TRT Genel Müdürü Sobacı, paylaşımında, toplanacak bağışların AFAD ve Türk Kızılay'a aktarılacağını da vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun düzenlediği etkinliğe, ulusal televizyonların yanı sıra uydu üzerinden ve karasal olarak yayın yapan 40 yerel medya kuruluşu da katılacak.