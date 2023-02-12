Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'ye yeni göç dalgası iddialarını yalanladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."
Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür.— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) February 12, 2023
Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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