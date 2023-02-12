Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY onarılan Hatay Havalimanı'na ilk inişini yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türk Hava Yollarının (THY) TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine, deneme amaçlı THY uçağı indi.
İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.
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