Takvimler 13 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde, 2 tabur komando Aydın Söke'den sözde tatbikat bahanesiyle Denizli'ye sevk edildi.

Hain plana göre 550 komando, uçaklarla Ankara'ya taşınacak Türkiye Büyük Millet Meclisi işgal edilecekti.

Darbe planına "Komando Yürüyüşü Motorlu İntikal ve Üs Bölgesi İşgal Faaliyeti" adı verildi. 16 Temmuz'un ilk saatlerinde havaalanına geçilmesi planlandı.

Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" direktifiyle intikal, 15 Temmuz'un son saatlerine çekildi.

Darbecilere geçit vermediler

Denizlilerin cesur duruşu sayesinde darbecilerin hain planı suya düştü. Çardak Havaalanı'na gelen darbeciler karşılarında vatan sevdalılarını buldu, kahraman Denizli halkı canları pahasına onlara geçit vermedi.

Darbe girişiminin hesabının sorulduğu ilk il de Denizli oldu. Başsavcı Mustafa Alper, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik ilk iddianameyi hazırladı.

Başsavcı Alper soruşturmasını titizlikle yürüttü, darbecileri tek tek tespit etti. 41 sanık 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar ceza aldı. Kararlar Yargıtay tarafından da onandı.

Denizli ise ne o kara geceyi ne de darbe girişiminden 2 yıl sonra sonra geçirdiği trafik kazasında şehit olan savcısını unutmadı.

Haber: Gül Benli

Kamera: Serhat Alabuğa