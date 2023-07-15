Denizli halkı, Meclis'i işgal için yola çıkan darbecilere geçit vermedi

Aydın Söke'den tatbikat bahanesiyle Denizli'ye gönderilen 550 komando, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" direktifiyle harekete geçti.

Gece karanlığında intikal için Denizli Çardak Havalimanı'na yönelen konvoyu vatandaşlar durdurdu. Çardaklılar, araçlarıyla, traktörlerle, kamyonlarla havalimanına giden yolu kapatarak sabaha kadar silahlı askerlerle mücadele ettiler.

Darbecilerin planı suya düştü. Askeri havaalanı yerine sivil havaalanına yöneldiler. Kalkışma girişimi vatan sevdalılarının direnişiyle son buldu.

Başsavcı Alper, 15 Temmuz gecesi soruşturma başlattı

Darbe girişiminin yargıda hesabının sorulduğu ilk il de Denizli oldu. Başsavcı Mustafa Alper, FETÖ'nün kalkışmasına yönelik ilk iddianameyi hazırladı.

Başsavcının titizlikle yürüttüğü soruşturma ile darbeciler tek tek tespit edildi. 41 sanık 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası aldı. Kararlar Yargıtay tarafından da onandı.

Denizli ne o kara geceyi ne de darbe girişiminden 2 yıl sonra geçirdiği trafik kazasında şehit olan savcısını unutmadı.