Demokrasi tarihinin kara günü: İdam edilişlerinin üzerinden 63 yıl geçti

27 Mayıs 1960'ta henüz gün bile ağarmamışken Türk demokrasisine darbe vuruldu.

Ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun da aralarında bulunduğu hükümet üyeleri gözaltına alındı.

Yassıada'da 592 sanık yargılandı

Demokrat Partililer darbenin hemen ardından Yassıada'ya götürüldü. Duruşmalar 14 Ekim 1960'ta başladı.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı ve bürokratlar...

Toplam 592 sanık 19 ayrı suçtan yargılandı. Köpek, bebek, 6-7 Eylül, Topkapı olayları, örtülü ödenek açılan davalardan bazılarının başlıklarıydı.

Yargılamalar 287 oturumla tam 11 ayda tamamlandı. 15 sanık hakkında idam cezası verildi. Milli Birlik Komitesi 4'ünü onadı. 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın idam kararı yaşı nedeniyle müebbet hapse çevrildi.

16 Eylül 1961'de idam edildiler

16 Eylül sabahı İmralı'da iki darağacı kuruldu.

Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu sabaha karşı Yassıada'dan götürüldü. Dışişleri Bakanı Zorlu ve Maliye Bakanı Polatkan, son nefeslerini darağacında verdi.

Başbakan Menderes ve Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşları ailelerine teslim edilmedi. İmralı Değirmentepe'ye defnedildi. Demokrasi şehitlerine zulüm bitmek bilmedi. Kabir ziyaretlerine izin verilmedi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın çabaları sonuç verdi.

1990'da Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın naaşları anıt mezara defnedildi

1990 yılının nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçti. Naaşların devlet töreni ile nakledilmesi kararı alındı. 16 Eylül 1990 sabahı feribottan indirilen naaşları Polatkan ve Zorlu'nun sevenleri karşıladı. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildikleri 16 Eylül'den 29 yıl sonra anıt mezara defnedildi.

Demokrasiye çalınan kara leke milletin gönlünde yara olarak kaldı. Şehit bakanlar asla unutulmadı.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Sefa Bakış