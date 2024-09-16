Siber suçlardan aranan 46 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak’ta “Siberağ-7” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin 38'i 0-5 yıldır, 7'si 5-10 yıldır, 1'inin de 10 yıl ve üzeri süredir arandığı öğrenildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."