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DHA 16.09.2024 07:10

THY açıkladı: 440 kişi kara listede

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

THY açıkladı: 440 kişi kara listede

Dün İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağının seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti.

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor." 

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