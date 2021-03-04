Başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor. Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

Şubat ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün "suikastçısı", sözde "eğitim bakan yardımcısı" ve sözde mali işler sorumlusunun da bulunduğu 165 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 55'i tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor.

DEAŞ'ın "suikastçısı" tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'ın suikastçısı Yalova'da operasyonla yakalandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini, Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan A.Y. ve onunla irtibatlı örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G'nin Yalova'da bulunduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla A.Y. ve A.G'nin aralarında olduğu 12'si Irak, biri Fas, biri Türk vatandaşı 14 şüpheli gözaltına alındı.

433 pasaport, 346 sahte kimlik belgesi ele geçirildi

Şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda iki tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 makine, sahte mühür ve ekipmanları ile çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş 433 pasaport, 346 sahte kimlik belgesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve A.G'nin arasında olduğu 8 şüpheli tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sözde "eğitim bakan yardımcısı" yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu terörist, Sakarya'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt mensubunun Sakarya'da olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan teröristin, terör örgütü DEAŞ'ın, 2014-2017 yılları arasında Irak ve Suriye'de hakim olduğu bölgelerdeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Terörist, aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katletti ve bu eylemlerin görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklandı.

Sözde "mali işler sorumlusu" da yakalandı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kırmızı ve mavi bültenle aranan teröristler yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Hudut birliklerince yakalanan ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 kişiden 1 Rus ve 1 Libya uyruklu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, diğerlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Sarah Talib, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.

Kırmızı bültenle aranan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ mensubu Kazakistan uyruklu S.A, Kilis'te yakalandı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık C.B. ''silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma'' suçlarından yargılandığı davada örgüt propagandası yapma suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına Muhammed Eş Şami isimli bir kişiyi infaz ederken çekilen görüntülerde yer aldığı belirtilen İrfan Y. ve infaz talimatını verdiği iddia eden Ahmet T. hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 2 sanıktan H.K. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.