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İHA 28.02.2024 11:16

DDM'den Ticaret bakanlığı açıklaması

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği ve talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DDM'den Ticaret bakanlığı açıklaması
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti’ iddiası doğru değildir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat’ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz"

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
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