Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DDK Başkanı Arıncı: Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen KPSS ile ilgili bazı asılsız haberler paylaşıldığını belirterek, ''Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Arıncı, Twitter hesabından iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama yaptı.
Arıncı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz.''
Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz.— Yunus ARINCI (@yunus_arinci) August 5, 2022
Etiketler: KPSS
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