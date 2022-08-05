Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" mesajı vurgulandı.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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