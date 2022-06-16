Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DBP'li Aydoğan'ın fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.
Adalet Bakanlığı tarafından Tunceli'de polis aracına taş atan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezleke de Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
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Etiketler: Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı
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