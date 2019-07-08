Ne kurşunlar ne düşen bombalar...Hiçbiri onları yıldırmadı. Canlarını siper ettiler, FETÖ'cülerin darbe girişimine Beştepe'de direndiler. Darbecilerin o gece attığı bombalardan ikisi Külliye çevresine düştü. 29 vatan evladı orada şehit oldu.

Darbeciler; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni karargah olarak kullanmak istediler. 6 tank ile Külliye'ye yöneldiler. Bir taraftan da helikopterlerle Beştepe'ye indirme yapmayı planladılar.

Külliye'deki koruma ekibi çatıştı, darbecilere geçit vermedi

Alarma geçen Cumhurbaşkanlığı Koruma ekibi Külliye'ye koştu. Külliye'deki koruma ekibi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelini etkisiz hale getirdi. Muhafız Alayı'nın Külliye'deki silah deposuna el kondu.

Bombalara rağmen Külliye'nin önünden ayrılmadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı Marmaris'ten milleti meydanlara davet eden o çağrıyı yaptığında binlerce kişi Beştepe'ye de koştu. İçeride koruma ekibi ve sivil personel, dışarıda da Külliye önünde toplananlar darbecilerle mücadele etti.

Saat 02.30'u gösterdiğinde darbeciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı, 6 tank engellendi. Aralarında üst rütbelilerin de olduğu 22 darbeci asker kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Helikopterler Beştepe'ye iniş yapmaya çalıştı. Üstelik iki kez denediler. Külliye'den açılan ateşle engellendiler. Gece boyunca nöbet devam etti.

Sabah namazının ardından gün yeni aydınlanmıştı. Tam her şey normale döndü derken başkent Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yakınına atılan iki bombayla sarsıldı. Millet Camii'nin yakınındaki siviller atılan bombalarla hedef alındı.

En şiddetli çatışmalar Jandarma Genel Komutanlığında yaşandı

O gece Akıncı Üssü gibi darbecilerin bir diğer harekat merkezi olan Jandarma Genel Komutanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanı başındaydı. Milletin silahını millete sıkan darbecilerin ilk işi cephanelikten silahları gasp etmek oldu. Alınan silah ve mühimmatı, polise ve sivillere karşı kullanıldılar.

Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve ekibi de jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından tuzağa düşürüldü. Acil toplantı var denilerek Jandarma Genel Komutanlığına çağırılan Aslan, girer girmez rehin alındı. Darbeciler yakın mesafeden başına iki el ateş etti. Öldü sanılan Aslan hastaneye dahi kaldırılmadı. Polislerle darbecilerin çatışması sabaha kadar sürdü.

Darbecilerin bombalarıyla Beştepe'de 29 kişi şehit oldu

Darbecilerin beş kişiyi şehit ettiği bombalı saldırı da buraya çok yakın bir noktada gerçekleşti. Gece boyunca nöbet tutanlardan birinin cep telefonu da kayıttaydı. Kayıttaki kişi biraz sonra olacaklardan habersiz Jandarma Genel Komutanlığı'na doğru yürüdü. Gün ışımaya başladığında daha ne olup bittiği anlaşılmadan bomba atıldı. Darbecilerin bombalarıyla Beştepe'de 29 kişi şehit oldu. Artık onlar milletin kalbindeydi...

Kaynak: TRT Haber