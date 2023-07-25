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Gündem
AA 25.07.2023 22:28

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepkiler

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepkiler büyüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur" dedi. Adalet Bakanı Tunç ise "Danimarka makamları bu nefret suçlarına alan açmaktan vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepkiler
[Fotoğraf: (Arşiv)]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır."

Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

Bakan Tunç: İnancımıza saldıranlar hakkında gerekli adli işlemleri bir an önce başlatılmalıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik devam eden alçak saldırıları şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Özgürlük kılıfına sığınılarak göz yumulan ve demokrasiyi öne sürerek seyirci kalınan bu saldırıların sadece İslam aleminin değil tüm insanlığın barışını ve huzurunu da hedef aldığını belirten Tunç, şunları ifade etti:

"Danimarka makamları bu nefret suçlarına alan açmaktan vazgeçmeli, inancımıza saldıranlar hakkında gerekli adli işlemleri bir an önce başlatmalıdır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dini sembollere, kutsal kitaplara, ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren karar tasarısının oy birliğiyle kabul edilmesini de değerli buluyoruz. İslam ülkelerinin de bu saldırılara karşı gereken adımları bir an önce atarak birlikte hareket etmelerini bekliyoruz."

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Danimarka Ömer Çelik Yılmaz Tunç
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