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Gündem
AA 25.07.2023 21:28

Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da biri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.

Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

Bakanlık, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılan hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

Bu tarz saldırıların sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Danimarka makamları, bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadesi kullanıldı.

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Danimarka Dışişleri Bakanlığı
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