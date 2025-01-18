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Gündem
TRT Haber 18.01.2025 18:42

Dana köfteye kanatlı eti, Kayseri mantısına sakatat kattılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi. Listeye 29 yeni ürün eklendi. İşte detaylar...

Dana köfteye kanatlı eti, Kayseri mantısına sakatat kattılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilikleri belirleyip ifşa etmeye devam ediyor.

Denetimler sonucu taklit ve tağşiş yapılan ürün listesi güncellendi.

Listeye 29 yeni ürün eklendi.

Dana köfteye kanatlı eti, Kayseri mantısına sakatat kattılar

Kayseri mantısına sakatat kattılar

Yapılan denetimlerde zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.

Et ürünlerinde kanatlı eti, pul biberde gıda boyası, kekikte yabancı madde belirlendi.

Listede; soğuk sıkım zeytin yağının içinde daha düşük kaliteli zeytin yağı karışımı tespiti de yer aldı.

Denetimler sonucu listede insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek ürün saysı 185'e, taklit-tağşiş yapılmış ürün sayısı 909'a çıktı.

Listeye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Listeye ulaşmak için tıklayınız

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