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TRT Haber 28.10.2023 15:35

"Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cumhuriyet'in 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiası yalanlandı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına özel Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından madeni hatıra parası bastırıldığı ifade edildi. 

Cumhuriyetin 100. yılına özel "5 Türk lirası" hatıra parası basıldı
Cumhuriyetin 100. yılına özel "5 Türk lirası" hatıra parası basıldı

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi aracılığıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan hatıra paraların teknik özellikleri hakkında bilgi vererek tanıtımını yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek 'Cumhuriyet'imizin 100. Yılı Proje ve Etkinlikleri' tanıtım kitabında da Cumhuriyet'in 100. yılına özel madeni hatıra parası basılacağı belirtilmiştir."

 

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