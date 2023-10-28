Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.10.2023 11:57

Donanma, tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor

Türk donanması, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidini gerçekleştirecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmi geçit sırasında gemilere eşlik edecek.

Donanma, tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda resmigeçit yapacağını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinde gerçekleştireceği en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'nin yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılacak.

14 uçak da gemilere eşlik edecek

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirilecek.

Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.

TCG İstanbul'un da törende yer alması bekleniyor

Denizdeki kortejin önemli bir sürprize de ev sahipliği yapması planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da törende yer alması bekleniyor.

ETİKETLER
Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyetin 100. yılı
Sıradaki Haber
Cumhuriyetin uluslararası tapuları: Lozan, Montrö, Ankara, Gümrü ve Kars
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Pakistan Cumhurbaşkanı: Kardeşim Erdoğan Gazze konusunda cesur bir duruş sergiledi
11:56
Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de savaş suçlarını belgelemek zorlaştı
11:53
Türkiye'de yılın 9 ayında 2 bin 197 orman yangınına müdahale edildi
11:51
Küresel piyasalar faiz kararlarına odaklandı
11:38
Türkiye ikinci 100 yılına ihracatta ilk 10 ülke arasında olma vizyonuyla başlıyor
11:37
Libya'dan Türkiye'ye 100. yıl tebriği
Cumhuriyet dönemine tanıklık eden konak, 121 yıldır ayakta
Cumhuriyet dönemine tanıklık eden konak, 121 yıldır ayakta
FOTO FOKUS
Balıkçılar tekneleriyle "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi yaptı
Balıkçılar tekneleriyle "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ