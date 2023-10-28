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HABER GİRİŞ
28.10.2023 10:55
, 28.10.2023 10:57
SON GÜNCELLEME
28.10.2023 10:57
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı
Suriye
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