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Gündem
TRT Haber 28.10.2023 10:55

Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.

Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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