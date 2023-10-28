Duman 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.10.2023 10:09

Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in dün geceki bombardımanlarının yaşanan insani krizi derinleştirdiğini belirterek, "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalıdır." dedi.

Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanlarının yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef aldığını, yaşanan insani krizi derinleştirdiğini belirtti.

İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak

İsrail'in derhal bu cinnet halinden çıkması gerektiğini ve saldırıları durdurması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum." dedi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Cumhuriyet'in 100'üncü yaşı özel etkinliklerle kutlanacak
10:22
Gazze saldırı altında: Kuzeyde çatışmalar yaşanıyor
10:19
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bazı seferler yapılamıyor
10:14
İstanbul trafiğine Cumhuriyet Bayramı düzenlemesi
10:12
İsrail Gazze'yi bombalarken Amerikalı Yahudiler 'ateşkes' çağrısı yaptı
10:04
ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı düzenlendi
Cerrahpaşa'da bin yıllık sarnıç bulundu
Cerrahpaşa'da bin yıllık sarnıç bulundu
FOTO FOKUS
İsrail ordusu: Gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurduk
İsrail ordusu: Gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurduk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ