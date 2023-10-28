MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

MİT tarafından geçtiğimiz yıl hedef almış ancak operasyondan yaralı kurtulan 'Şibli Derik' kod adlı Muhammed Azo, tedavi edilmek üzere PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderilmişti.

Teröristin, Derik'e döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçilerek uygun zaman belirlendi.

Saha ajanları her yerde Şibli Derik’i arıyordu, Derik’e döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Uygun zaman belirlendi ve düğmeye basıldı.

Terörist Azo, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Öncelikli hedef konumundaydı

Şibli Derik kod Muhammed Azo, Şırnak'ta Cizre-Silopi yolu üzerindeki I. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 02 Şubat 2022'de tanksavar füzeli saldırı gerçekleştiren ve Er Tarık Tarcan'ın terhisine 20 gün kala şehit olması, üç askerimizin yaralanması ile sonuçlanan eylemin failiydi ve MİT tarafından öncelikli hedef konumundaydı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terörist Azo, Türkiye'ye karşı işlediği terör suçlarından dolayı çok fazla tedbir alarak harekat ediyordu. Fakat aldığı tedbirler sonunun gelmesine engel olamadı.

ABD ile PKK/YPG’nin ortak tatbikatını yönetmişti

Güvenlik güçlerine karşı eylemleri bulunan terörist Azo, örgüt bünyesinde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 07 Eylül 2022 tarihinde Suriye/Derik’te ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve ABD askerleri ile samimi pozlar vermişti.

