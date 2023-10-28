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TRT Haber 28.10.2023 01:22

Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz

Türk Kızılay'dan Gazze'deki son durumla ilgili yapılan açıklamada, "Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır" denildi.

Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz

Türk Kızılay, günlerdir Filistin için seferber oldu. Ancak İsrail'in saldırıları Türk Kızılay'ın yardım faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Yetkililer acil yardım çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki sabit hat, mobil telefon ve internet iletişimini kesmesinin ardından Türk Kızılay'ın uluslararası sosyal medya hesabı üzerinden "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır!" açıklaması yapıldı.

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