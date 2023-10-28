Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz

Türk Kızılay, günlerdir Filistin için seferber oldu. Ancak İsrail'in saldırıları Türk Kızılay'ın yardım faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Yetkililer acil yardım çağrısında bulundu.



İsrail'in Gazze'deki sabit hat, mobil telefon ve internet iletişimini kesmesinin ardından Türk Kızılay'ın uluslararası sosyal medya hesabı üzerinden "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır!" açıklaması yapıldı.

Gazze İçin Acil Çağrı! ????



Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz.



İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve… pic.twitter.com/1vKeURkTBE — Türk Kızılay (@Kizilay) October 27, 2023