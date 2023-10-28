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Gündem
AA 28.10.2023 01:16

Altun: Gazze'de iletişimin tamamen kesilmesi kabul edilemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail sivilleri korumakla ya da temel insan haklarına saygı göstermekle ilgilenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gazze’de sabit hat, mobil telefon ve internet iletişiminin tamamen kesilmesi kabul edilemez. Bu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son aşamasıdır" dedi.

Altun: Gazze'de iletişimin tamamen kesilmesi kabul edilemez

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, sivilleri korumakla ya da temel insan haklarına saygı göstermekle ilgilenmediğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Gazze'de sabit hat, mobil telefon ve internet iletişiminin tamamen kesilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Altun, bunun, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son aşaması olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana kuşatma altında tuttuğu Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürürken, eş zamanlı olarak en temel insan hak ve değerlerine yönelik açık bir saldırı daha yaparak iletişim ve haberleşme kanallarını kestiğini anımsatan Altun, şöyle devam etti:

"İsrail'in Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası iletişim kanallarını engellemeyi amaçlayan karartma uygulaması, açıkça savaş suçu işleme niyetini göstermektedir. Bu, İsrail'in sivillerin hayatlarını mahvettiğine dair çirkin gerçeği gizleme girişimidir. Batı'nın bu saldırı karşısında tepkisizliği, onları da bu suça ortak etmektedir. Gazze'deki insanların hukukunun pervasızca hiçe sayılması ve topluca cezalandırılmaları savunulamaz bir durumdur."

İsrail'in ayrım gözetmeksizin ve herhangi bir bedel ödemeksizin gerçekleştirdiği saldırıların kısıtlanmasına karşı çıkanların, durdukları yeri sorgulamaları gerektiğini açıklayan Altun, "Bu korkunç günlerde takındıkları tavrın tarihlerine kalıcı bir leke olarak geçeceğinin farkına varmalıdırlar. Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Bu vahşet derhal son bulmalıdır. Bu vahşeti destekleyen 'büyük güçler' ise bundan böyle insan haklarından, temel hak ve özgürlüklerden bahsedemezler" değerlendirmesinde bulundu.

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Fahrettin Altun Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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