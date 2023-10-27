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Gündem
TRT Haber 27.10.2023 22:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum."

 

 

‘Büyük Filistin Mitingi’nde metro ve Marmaray ücretsiz olacak
‘Büyük Filistin Mitingi’nde metro ve Marmaray ücretsiz olacak

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Filistin Devleti Recep Tayyip Erdoğan
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