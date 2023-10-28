İstanbul'da "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirildi

Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde toplandı.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla katıldığı mitinge, engellilerin de tekerlekli sandalyeleriyle geldiği görüldü.

Katılımcılardan bazıları "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ve "Filistinli çocukların sesi ol" yazılı dövizler taşıdı.

Miting alanında bekleyen bazı vatandaşlar, öğle namazını burada kıldı. Alanda, engelliler için de özel bir bölüm oluşturuldu.

İsrail aleyhine sloganlar

Sabahtan itibaren alanda yerlerini alan katılımcılar, yanlarında getirdikleri büyüklü küçüklü Türk ve Filistin bayraklarını sallarken, zaman zaman da İsrail aleyhine slogan attı.

Miting programının başlamasıyla sanatçı Resul Aydemir sahne aldı. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili eserlerini seslendiren Aydemir, Filistinliler için de dua etti. Katılımcılar da seslendirilen eserlere eşlik etti.

Aydemir'in ardından sanatçı Maher Zain, boyunlarında Filistin bayrağı renklerinin olduğu atkılar bulunan çocuklarla platforma çıkarak sahne aldı.

Sahnenin her iki yanındaki led ekranlara "#United4Palestin" yazısı ile Türk ve Filistin bayrakları yansıtıldı.

Dünyaca ünlü sanatçılar mitingde

Mitingde dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne aldı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

Ayrıca, farklı ülkelerden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri ile sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından isimler miting de yer aldı.

Katılımcıların ihtiyaçları için 6 farklı noktada lojistik alan kuruldu

Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 30 bin araç kapasiteli otopark hizmet verdi.

Katılımcıların mescit, ilkyardım, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alan kurulurken, 50 farklı noktada ise su dağıtımları noktaları oluşturuldu.

Mitingi yerli ve yabancı basın mensupları takip etti

Mitingi takip eden ulusal ve uluslararası basın mensupları için alana 60 metre uzunluğunda iki katlı özel basın platformu hazırlandı. Platformda, medya kuruluşları için 60 ayrı bölüm oluşturuldu.

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ilgi gösterdiği mitinge, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde uluslararası basın kuruluşları da akreditasyon yaptırdı.