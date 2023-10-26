Cumhuriyet'e giden yol Afyonkarahisar’da kazanılan zaferle açıldı

Tam 101 yıl önceydi. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Atatürk, işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'u başlatarak yaktı.

20 Temmuz 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'e 4'üncü kez başkomutanlık yetkisi verildi. Mustafa Kemal, taarruz planını çok önceden yapmıştı. Gereken cephane ile malzemeyi toparlayabilmek ve yeterli asker sayısına ulaşabilmek için tüm hazırlıkları gizlilik içinde yürüttü.

26 Ağustos 1922... Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, taarruz emrini Kocatepe'deki çadırlı ordugahta verdi. Taarruz planlarıysa Şuhut'taki bir konakta yapıldı.Sabaha karşı taarruz başladı. Çok yoğun bombardımanla Yunan mevzileri büyük yıkıma uğratıldı. Kısa sürede Tınaztepe, Belentepe, Kalecik Sivrisi geri alındı.

Yunan askerlerinin Afyonkarahisar’ı terk etmesinin ardından Türk ordusu 27 Ağustosta kente girdi. Türk askerleri, 30 Ağustos günü ise Kütahya’ya vardı.

Vatan topraklarının düşman işgalinden kurtuluşu, 5 günlük çetin bir savaşın ardından geldi. Tarihler 30 Ağustos 1922'yi gösterdiğinde, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Kütahya Dumlupınar'da Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı.

"Afyonkarahisar Cumhuriyete giden yolda askeri zaferin mihengi olmuştur"

Cumhuriyet Tarihçisi Ahmet Altıntaş, "Eğer Yunan ordusu bu topraklarda askeri bir değer olmaktan uzaklaştırılmamış olsaydı başka ifadeyle önemli ölçüde imha edilememiş olsaydı İzmir'e girme şansınız da çok olmayacaktı. Milli Mücadele'nin askeri safahatı tamamlanamayacağı için de Cumhuriyete giden yolda önemli bir engel olarak karşımızda duracaklardı. Tabii ki işgal altındaki topraklarda ve sizin Cumhuriyeti ilan etme gibi bir şansınız da olamazdı. Bir başka ifadeyle Afyonkarahisar Cumhuriyete giden yolda askeri zaferin önemli ve aynı zamanda zemin oluşturan bir noktası mihengi olmuştur" diye konuştu.

Altıntaş, Afyonkarahisar'ın Milli Mücadele'nin gerçekleştiği önemli şehirlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Burası emperyalist güçlerin İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların arkasından da Yunanlıların işgal ettiği bir şehirdir. Dolayısıyla Afyonkarahisar halkı tüm Türk milletinde olduğu gibi burada da büyük bir direniş göstermiştir onun için. Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden bir tanesidir" dedi.

Taarruz planları Şuhut'taki bir konakta yapıldı

Altıntaş, Yunan ordusunun asker sayısının Türk ordusunun asker sayısından fazla olduğunu söyledi: Taarruz yapan kuvvet sayısı en az üç kat fazla olmak zorunda o dönemin şartları içerisinde Türk ordusunun 700-750 bin civarında olması gerekiyor. Ancak bütün imkanların zorlanmasına rağmen iki yüz binlik asker sayısına ancak ulaşılabiliyor.

Altıntaş, "24 Ağustos'ta beraberindeki kurmay heyetiyle beraber bugün Hacı Veli Konağı olarak bilinen Atatürk evi olarak bilinen konağa geliyorlar ve burada artık Taarruz planlarının son düzenlemelerini yapıyorlar. Birlikleri sevk ve koordine etmek üzere bu bölgede özellikle yapılan hazırlıkları denetliyorlar. O yüzden bu konak bizim açımızdan son derece değerlidir."