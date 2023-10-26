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TRT Haber 26.10.2023 12:04

İletişim Başkanlığı, "İsrail askerlerinin 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi, 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, "İsrail askerlerinin 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiasını yalanladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi, 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiası yalanlandı.

İşgalci İsrail güçlerinin, 21 Ekim'de Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentine bağlı Arura/Arora kasabasında çok sayıda sivili gözaltına aldığı belirtildi.

İddiaya konu olan fotoğrafın ise Gazze'de değil, Arora'daki sivillerin gözaltına alınması sırasında kaydedildiğinin tespit edildiği açıklandı.

 

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