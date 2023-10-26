İletişim Başkanlığı, "İsrail askerlerinin 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiasını yalanladı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi, 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiası yalanlandı.
İşgalci İsrail güçlerinin, 21 Ekim'de Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentine bağlı Arura/Arora kasabasında çok sayıda sivili gözaltına aldığı belirtildi.
İddiaya konu olan fotoğrafın ise Gazze'de değil, Arora'daki sivillerin gözaltına alınması sırasında kaydedildiğinin tespit edildiği açıklandı.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi, 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 26, 2023
İşgalci İsrail güçleri, 21 Ekim'de Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentine bağlı Arura/Arora kasabasında çok sayıda sivili gözaltına almıştır.… pic.twitter.com/nkuHhgiytd