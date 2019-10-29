Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sonlarına doğru dört sürpriz canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

'Mavi vatanın her karışını kararlılıkla korumaya hazırız'

Törene, ilk olarak Doğu Akdeniz'de bulunan TGC Gökçeada Gemi Komutanı Deniz Yarbay Engin Ağmış bağlandı.

Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Ağmış, Gökçeada Fırkateyni olarak hak ve menfaatlerin korunması maksadıyla Doğu Akdeniz'de su üstü gemileri, denizaltıları, deniz karakol uçakları ve insansız hava araçlarıyla Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın icra edildiğini hatırlattı.

Ağmış, TGC Gökçeada Fırkateyni olarak Kıbrıs Adası'nın güney batısında sondaj faaliyetleri icra eden Yavuz Sondaj Gemisi'ne refakat edildiğini, yakın koruma sağlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 29 Ekim kabul töreninde konuşuyor. https://t.co/ZYMAdOiJCx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2019

Şanlı Türk sancağını dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Ağmış, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanın her karışını kararlılıkla korumaya, verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Ağmış'ın sözlerinin ardından Erdoğan, Batı'nın denizlerde dolaşan Türk gemilerinden rahatsız olduğunu, "Buralardan çekilin" denildiğini aktararak, "Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok. Oralarda bu bayraklar, uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa bunun gereği olarak var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ağmış'a "Pruvanız neta, rüzgarınız kolaylı olsun." sözleriyle veda etti.

[Fotoğraf: AA]

Askerlere tebrik ve kutlama

Daha sonra Diyarbakır'daki Hava Kuvvetleri 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen bağlandı.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Binbaşı Dikmen, mazisi şan ve şerefle dolu Hava Kuvvetleri Komutanlığının Türk hava sahasının korunması için verilecek her türlü görevi, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlayışıyla yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Dikmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk milletinin sonsuz desteğini, duasını hissettiklerini dile getirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline başarılar dileyen Erdoğan, pilotların teröristlerin inlerine girdiğini, girmeye de devam edeceğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Tel Abyad ve Rasulayn'daki askerlerle canlı bağlantı

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'dan bağlanan Piyade Komando Binbaşı İlkay Dirin ise milletin bağrından çıkan kahraman Türk ordusu tarafından hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı gibi devam ettiğini hatırlattı.

Kendilerine inanılması, güvenilmesi nedeniyle teşekkürlerini ileten Dirin, Türkiye'nin desteğinin arkalarında olduğuna inanarak azim, kararlılık ve güvenle görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti.

Dirin'in konuşmasının ardından Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları başta olmak üzere Türk milletinin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askerlere selam gönderdiğini söyledi.

Erdoğan, "Şu ana kadar Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdürdünüz, inanıyorum ki bundan sonra da başarıyla sürdüreceksiniz. Rabb'im zaferle bizleri taçlandırsın." ifadelerini kullandı.

"'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz"

Son olarak Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'dan Piyade Yüzbaşı Celil Özekin bağlandı.

Özekin, "Operasyon sahasında bulunan tüm silah arkadaşlarım adına zatı devletleriniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Türk askeri olarak bizler, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzur ve refahını her koşulda ve her yerde 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, zatı devletleriniz başta olmak üzere aziz milletimize sonsuz desteği ve dualarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Güçlü ve cesur olduklarını vurgulayan Özekin, görevlerinin başında bulunduklarını, verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını anlattı.

Bağlantıların sonlandırılması üzerine konuşmasını sürdüren Erdoğan, bu sayede kahraman askerlerin Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını, desteklerini ifade ettiklerini belirtti.

Törende Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan güvenlik, sağlık personelinin ve korucuların bulunduğu bilgisini veren Erdoğan, harekatta görev alanları tebrik etti.

"Rabb'im tüm askerlerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, istihbaratçılarımızı, korucularımızı, diğer arkadaşlarımızı esirgesin, ayaklarına taş değdirmesin diyerek dua ediyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, bu mutlu anın da milletle paylaşıldığına değindi.

Kaynak: AA