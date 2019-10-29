Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.

"Terör örgütleri başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesinde"

Bugün de ülkesinin geleceği, ezanı, kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmayan 82 milyon vatandaşımız var. Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile ilgilenen herkesin amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek.https://t.co/UDiMfn7sX4 pic.twitter.com/x1FFaR0VWp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2019

"Suriye ile ilgilenen herkesin amacı petrol kaynaklarını kontrol etmek"

Batılı ülkeler terörle mücadele için hiçbir gayret sarfetmiyor. Türkiye'den başka her kim Suriye'de derdinin hakın geleceği olduğunu söylüyorsa açık konuşuyorum yalan söylüyor. Suriye ile ilgilenen herkesin amacı petrol kaynaklarını kontrol etmek. Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir. Bir damla petrolü bir damla kandan kıymetli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Batı başta olmak üzere tüm dünyada sergilenen ikiyüzlü tavır ifşa oldu. Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu iki haftalık süreçte ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başta batı olmak üzere tüm dünyada sergilenen ikiyüzlü tavır ifşa oldu.https://t.co/UDiMfn7sX4 pic.twitter.com/QDv7mxQCrb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2019

"Onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz, gerekirse bedel ödeyeceğiz"

Onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz, gerekirse bedel ödeyeceğiz. Medeniyetimiz ve tarihimizin izin verdiği sınırların dışına hiçbir zaman çıkmadık, çıkmayacağız. 1400 yıldır insanlığı aydınlatan İslam'ın en iyi temsilcisi olmayı başardık.

"Milletimizin içine fitne sokarak zafiyete uğratma çabaları beyhude"

Yurt dışındaki temsilciklerimize yapılan ve önemli bir kısmı da şiddet içeren 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Tam tersine teröristler, bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi. Doğrudan ülkemize saldırmakla hedeflerine ulaşamayanlar, milletimizin birliği ve beraberliğini hedef alıyor. Milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhude.

"Türkiye icazet almadan kendi kararıyla istediğini yapabileceğini gösterdi"

Barış Pınarı Harekatı'nda bizi arayan Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri, terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 20 insanımız ve yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır. Barış Pınarı Harekatı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir. Türkiye icazet almadan kendi kararıyla istediğini yapabileceğini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye icazet almadan kendi kararıyla istediğini yapabileceğini gösterdi.https://t.co/UDiMfn7sX4 pic.twitter.com/fzcO3jsmAz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2019

"'Önce insan' demeye devam edeceğiz"

Dünyada Avrupa'dan Kafkasya'ya kadar bizim milletimiz kadar büyük soykırıma uğramış, zulme maruz kalmış, adaletsizlik yaşamış başka bir millet yoktur. Buna rağmen biz, medeniyetimizin ve tarihimizin emrettiği sınırların dışına hiçbir zaman çıkmadık, çıkmıyoruz. Biz rol yapmıyoruz, ilüzyon yapmıyoruz, 'önce insan' demeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyet uğratma çabaları beyhude.https://t.co/UDiMfn7sX4 pic.twitter.com/iazclW0g2U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2019

"Gittiğimiz her yere kavga değil, sevgi götürmenin gayreti içerisindeyiz"

2023 hedeflerimiz için çok önemli hedefler belirledik, bu ülke dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hak ediyor. Gelin Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde yanında yer alın, tarih içinde bu milletle hareket edip pişman olan yoktur. Buna karşılık bu ülkeye ve millete düşmanlık edip iflah eden de yoktur. Gittiğimiz her yere kavga değil, sevgi götürmenin gayreti içerisindeyiz. Son yıllarda pek çok büyük eserimizin açılışını 29 Ekim'e getirerek bu kutlamalara yepyeni bir boyut kattık.

"Doğu Akdeniz'deki topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var"

Doğu Akdeniz'deki topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyet uğratma çabaları beyhude.https://t.co/UDiMfn7sX4 pic.twitter.com/iazclW0g2U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2019

"ABD ve Rusya ile mutabakatlar bitti, yarın yapılacak görüşmelerimiz var"

Şuanda Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamıyla çekildiğini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor. Görüşmelerimiz yarın da devam edecek. Bizim asker ve sivil 30'a yakın şehidimiz var, Suriye Milli Ordusu'nun da 130'a yakın şehidi var. Bizim şehitlerimizle beraber koyun koyuna bir mücadele verdiler. ABD ve Rusya ile mutabakatlar bitti, yarın yapılacak görüşmelerimiz var. Barış Pınarı Harekatı ile sürdürdüğümüz bu süreci toparlamanın gayreti içindeyiz. Biz kalmak için değil, terör örgütlerinden temizlemek için oradayız.

[Soçi Mutabakatı]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya terör örgütlerinin buradan çıkarıldığı bilgisini verdi.https://t.co/UDiMfn7sX4 pic.twitter.com/7eANaMgyOS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2019

Kaynak: TRT Haber, AA