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Bakan Çavuşoğlu: Rus ortaklarımıza inanıyoruz, ancak teröristlere güvenemeyiz29 Ekim 2019 Salı 22:55 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 23:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de açıklamalarda bulundu.
-Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlaması, ileriye doğru büyük bir adım.
-YPG'yle birlikte hareket etmek ABD'nin en büyük hatasıydı.
-Sahadaki durum sakin, sükuneti korumak önemli.
-Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz. Türkiye güvenli bölgede terörist görürse etkisiz hale getirecek.
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Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Cenevre