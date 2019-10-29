Rasulayn'da rejim unsuru 18 kişi sağ ele geçirildi29 Ekim 2019 Salı 22:24 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:06
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’ın güneydoğusunda arama, tarama, keşif, emniyet faaliyeti sırasında rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.
Ayrıca bakanlık, konunun incelenmekte olduğunu, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmekte olduğu bilgisini paylaştı.
Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2019
Kaynak: TRT Haber