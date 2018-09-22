Cumhurbaşkanlığından aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığınca 13 ilde yarın öğle namazının ardından aşure ikram edilecek.

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yarın 13 ilde, öğle namazının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinin katılımıyla cami çıkışlarında ve meydanlarda vatandaşlara aşure dağıtımı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kırşehir Cacabey Meydanı'nda, Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden Mücahit Küçükyılmaz Antalya Muratpaşa Camisi'nde, Ahmet Minder Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda, Ali Taha Koç İzmir Konak Meydanı'nda, Arda Ermut Van Kent Meydanı'nda, Hakan Yurdakul Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda, Hakkı Susmaz Ankara Hacı Bayram Camisi'nde, İlker Astarcı Edirne Selimiye Cami Meydanı'nda, Mahmut Kazan Konya Mevlana Meydanı'nda, Metin Yener Şanlıurfa Rabia Meydanı'nda, Salim Atay Trabzon 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda, Veysel Bektaş Rize Sahil Camisi'nde ve Yusuf Karaloğlu İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda aşure dağıtımına katılacaklar.

Özel tarif

Ayrıca Beştepe Millet Camisi'nde de Cumhurbaşkanlığı görevlilerince aşure ikramı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığının özel olarak tarifini gönderdiği aşureler, valiliklerce hazırlanarak vatandaşlara ikram edilecek.

Kaynak: AA