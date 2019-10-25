Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN World televizyonuna Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin endişe ve çağrısına kulak asılmadı"

Sözcü Kalın ABD’nin terör örgütünü desteklemesine tepki gösterdi:

"ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ve ABD Dışişleri Bakanlığı raporlarında da YPG'nin açıkça terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak nitelendirilmesine rağmen Türkiye'nin endişe ve çağrısına kulak asılmadı. İronik ve trajik olan, ABD'nin Suriye'de Marksis-Leninist ayrılıkçı bir terörist örgütü silahlandırması ve desteklemesidir."

"Onlar Kürtleri temsil etmiyor"

İbrahim Kalın, terör örgütü PKK/YPG'nin Kürtlerin temsilcisi olmadığına şu sözlerler vurgu yaptı:

"Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da milyonlarca Kürt var. Hepsi ile iyi ilişkilerimiz var fakat bizim Kürtleri temsil ettiklerini iddia eden teröristlerle problemimiz var. Herkes biliyor ki onlar Kürtleri temsil etmiyor ve belki küçük bir azınlık onları destekliyor."

Kalın terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'den temin ettiği silahlarla işgal ettiği noktalardaki insanları göçe zorladığına da vurgu yaptı.

Kaynak: TRT Haber