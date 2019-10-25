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Bakan Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü25 Ekim 2019 Cuma 21:59 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 22:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini ve Mazlum kod adlı teröristin iadesini görüştü.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret, kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kod adlı terörist ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika mike pompeo Mevlüt Çavuşoğlu