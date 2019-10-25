Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ile mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temizlik faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz atışı yapıldı. Taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.

Kaynak: TRT Haber