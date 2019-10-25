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Güvenlik güçlerine yapılan taciz atışına karşılık verildi25 Ekim 2019 Cuma 20:13 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 20:21
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerini yapan güvenlik güçlerine PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ateşi yapıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ile mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmaları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temizlik faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz atışı yapıldı. Taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.
Kaynak: TRT Haber
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