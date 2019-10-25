Pençe-3 Harekatı Irak’ın kuzeyinde planlandığı şekilde sürüyor. Terör örgütü PKK’ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları devam ediyor.

Teröristlerin Haftanin bölgesinde kış üslenmesine girme hazırlığı yapan bir grup terörist tespit edildi. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlere düzenlenen operasyonda 4 PKK’lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi.

[Teröristlere ait silah. Fotoğraf: MSB]

Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artması bekleniyor.

[Teröristlerin kullandığı termal elbise. Fotoğraf: MSB]

Operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterleri de destek veriyor.

[PKK/YPG'li teröristlere DEAŞ ile mücadele için verilen malzemeler Irak'ın kuzeyinde ele geçirildi. Fotoğraf: MSB]

Kaynak: TRT Haber