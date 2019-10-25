Pençe-3 Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi25 Ekim 2019 Cuma 19:18 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 19:30
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe-3 Harekatı Irak’ın kuzeyinde planlandığı şekilde sürüyor. Terör örgütü PKK’ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları devam ediyor.
Teröristlerin Haftanin bölgesinde kış üslenmesine girme hazırlığı yapan bir grup terörist tespit edildi. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlere düzenlenen operasyonda 4 PKK’lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artması bekleniyor.
Operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterleri de destek veriyor.
Kaynak: TRT Haber