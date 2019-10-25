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Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı ile görüştü25 Ekim 2019 Cuma 16:41 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 16:56
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
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