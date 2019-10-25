Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA