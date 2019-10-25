Gündem
FETÖ'nün Meksika sorumlusu Karaca tutuklandı25 Ekim 2019 Cuma 17:27 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 17:38
MİT'in yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca'nın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Soruşturma savcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karaca'nın, sorgu işlemi tamamlandı. Nöbetçi Hakimlik şüphelinin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmasına hükmetti.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika osman karaca mit fetö