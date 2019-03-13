Avrupa Parlamentosu’nun, tavsiye kararı niteliğindeki 2018 Türkiye Raporu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Rapora bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın, "AP tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir." dedi.

Kalın, raporun Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalamaya teşebbüs olarak nitelendirdi.

Hollandalı AP üyesi Kati Piri tarafından hazırlanan "2018 Türkiye Raporu" Strazburg'daki Genel Kurulda oylanmış, "Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" önerisinin yer aldığı rapor, 109'a karşı 370 oyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber