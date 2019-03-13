Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hak-batıl mücadelesi bugün de var"

Dünün firavunları vardı, bugünün de firavunları var. Hak-batıl mücadelesi bugün de var. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır. Dünyayı zalimlerin önünde eğilenler değil, mazlumlara sahip çıkan müslüman yürekler yeşertecektir.

"Yemenli sabilerin göğe yükselmiş feryatlarını işitmediler"

Suriye, Irak, Yemen ve Filistin'de yaşananlar maskeleri düşürdü. Ne kimi müslüman ülkeler ne de Batılılar kimsayal silahlarla katledilen bir halkın acısını duymadılar. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış Yemenli sabilerin göğe yükselmiş feryatlarını işitmediler. İsrail askerlerinin kameralar önünde katlettiği Filistinli genç kızların, engellilerin, yaşlıların dramlarına en küçük bir hassasiyet göstermediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail askerlerinin kameralar önünde katlettiği Filistinli genç kızların, engellilerin, yaşlıların dramlarına en küçük bir hassasiyet göstermediler.https://t.co/HMByfs2ZUi pic.twitter.com/eZWgI3hFgP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mart 2019

"Netanyahu, sen zalimsin"

Netanyahu, sen zalimsin zalim. İsrail'de seçim var diye binlerce çocuğu cezaevinde tutan sen değil misin? Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin. Utanmadan, sıkılmadan konuşuyorsun. Din adamlarımızı dövenler sizin askeriniz polisiniz değil mi? Bizi tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız, bu oyuna gelmeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'de seçim var diye binlerce çocuk, kadın, yaşlıyı ceza evinde tutan sen değil misin? Onlara zulmeden sen değil misin? Netenyahu, dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin.https://t.co/HMByfs2ZUi pic.twitter.com/248tb9piFL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mart 2019

AB'ye Sisi eleştirisi

Mısır'da idam edilen gençlerin acısını yüreklerinde hissetmediler. 9 Genci geçenlerde idam ettiler. Ey Batı hani AB ülkelerinde idam yasaktı. AB ülkelerinde idam yasak olduğu halde Sisi'nin davetine nasıl oluyor da icap ediyorsunuz. Samimi olsaydınız davete icabet etmezdiniz. Beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkının yüzde 52 oyunu alan Mursi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Batı, Avrupa Birliği. Hani Avrupa Birliği ülkelerinde idam yasaktı? Siz Sisi'nin davetine nasıl oluyor da icabet ediyorsunuz?https://t.co/HMByfs2ZUi pic.twitter.com/KMoQ5zWMcM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mart 2019

Kaşıkçı cinayeti

İstanbul'da vahşice öldürülen müslüman gazeteci karşısında seslerini çıkartmadılar. Şimdi ses çıkartanlar malum ülke tarafından sürekli dışlanıyor. İstediğin kadar dışla, biz hak neyse bugüne kadar onu söyledik. Bizden o katliamın belgelerini isteyenlere belgeleri verdik. Hepsine bunları anlattık. 15 kişi 2 uçakla buraya geliyor, İstanbul'a gelen bu 15 kişi başkonsoloslukta bu katliamı yapıyor. Veliaht Prens öbür kapıdan çıktı diye açıklama yapıyor. Dışişleri Bakanı yerli iş birlikçilerle bu yapıldı diyor. Yerli işbirlikçi varsa bunu açıklamaya mecbursun. Bunlar insanoğlunu enayi yerine koyuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Suudi yönetimi bir defa bunun katillerinin o 15 kişi içinde olduğunu biliyor. 15 kişi 22'ye çıkarıldı. Bunların içinde bu katillerin olduğu belli. Biz bu işin takipçisiyiz. Gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz.

[Kaşıkçı cinayeti] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz takipçisiyiz, gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğizhttps://t.co/HMByfs2ZUi pic.twitter.com/6FZhT0nIz0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mart 2019

"İyi terörist-kötü terörist ayrımına gittiler"

İyi terörist-kötü terörist ayrımına gittiler. Terör belası kapılarına dayanana kadar bir kez olsun tehdit ve tehlikenin farkına varmadılar. Maalesef zulüm ve şiddetten kaçan sığınmacılar toplama kamplarına mahkum edilirken, adaletten kaçan FETÖ'cü darbeciler baş tacı edildi. 10 binden fazla Suriyeli çocuk Avrupa'nın sokaklarında kaybolurken teröristlerin kapılarına nöbetçi polisler dikildi. Şayet bugün binlerce tır silah verilen YPG'li katiller Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya hevesine kapılıyorsa bunun müsebbibi terör örgütlerine şaşı bakanlardır. 23 bin tır silah mühimmat araç gereç Suriye'nin kuzeyine Irak'tan nakledildi. Dünyanın gözleri önünde gençler dar ağaçlarına gönderiliyorsa bunun müsebbibi çıkarlarını ilkelerinin önüne koyanlardır. Mesele İsrail olunca hukuku rafa kaldıranlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belası kapılarına dayanana kadar bir kez olsun tehdit ve tehlikenin farkına varmadılar. Mültecilerden esirgedikleri şefkat ve merhameti FETÖ'cü alçaklara, YPG'li katillere göstermekten hicap duymadılar.https://t.co/HMByfrLp2K pic.twitter.com/gnb0Umw2pS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Mart 2019

"Zalimler karşısında eğilmeyecek, bükülmeyeceğiz"

Türkiye böyle kasvetli bir dönemde zulüm karanlığını delen bir kandil oldu. Dünyada yardım konusunda milli gelire oranla bir numara Türkiye'dir. Türkiye merhametin, iyiliğin sesi olmuştur. 3,5 milyon Suriyeli kardeşimize kapımızı açmadık, aynı zamanda onları bağrımıza bastık. Şu ana kadar yaptığımız yardımlar 35 milyar doları aşmış vaziyette. Sınırlarımıza gelen kimsenin dinini, etnik kültürünü vs sorgulamadık. Herkese kapımızı ardına kadar açtık. Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptık. Nereye gitsek bir Türk yardım kuruluşunun bir eseri ile karşılaşıyoruz. Zalimler karşısında eğilmeyecek, bükülmeyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber