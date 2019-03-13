Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Sayan, "Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizde de kısmen hissedilmektedir. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir. pic.twitter.com/fASZM622LH — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 13 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber