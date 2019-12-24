Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-İdlib'deki durum kritik bir şekilde devam ediyor. En son geçtiğimiz ağustos ayında bir ateşkes daha yapıldı, ancak son haftalarda rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Bizim bir heyetimiz Moskova'daydı, Rus tarafı 24 saat içinde çatışmaların durdurulması konusunda çalışıldığını ifade ettiler. Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak hem Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası ortaya çıkacak hem de orada, rejimin girmesi halinde yeni sivil katliamlar yaşanacak. Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz. İdlib'deki sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, uluslararası bir sorundur.

-Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PYD/YPG'nin saldırıları devam ediyor. Suriye'de savaş sona erecek ise terörle mücadele konusunda herkes ortak tavır içinde olmalı. Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak.

-[Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakatı] Libya'da meşru hükümeti hedef alan saldırılar devam ediyor. Hafter'e daha fazla silah göndermek, asker göndermek bu süreci sabote etmek demektir. Hafter'in bu saldırılarını derhal durdurması gerekiyor. Uluslararası toplum Hafter'e çok net mesaj vermeli. Hafter saldırılarını durdurmazsa çok daha kanlı bir iç savaşın yaşanması kaçınılmaz. Meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz. Anlaşmadan rahatsızlık duyanları görüyoruz. Üçüncü ülkelere tehdit teşkil etmeyen bir anlaşma yapıldı. Deniz yetki alanları konusunda Libya ile şeffaf bir anlaşma yaptık. Ulusal çıkarlarımızı teminat altına alıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir plan hayata geçemez.

-TBMM'de Libya Tezkeresiyle ilgili Meclis'te çalışma yürütülüyor. Tezkere ihtiyacı doğabilir, tezkere ihtiyaçlara göre şekillenecek.

-Değerli Konut Vergisi konusunda, Cumhurbaşkanı çalışma yapılması talimatı verdi, 1 yıllık erteleme söz konusu olabilir.

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